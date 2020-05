Corriere dello Sport:” Ombre Covid 19 sul diavolo!”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sui nuovi contagi che riguardano la Serie A dopo i controlli delle scorse ore. Sei contagiati alla Fiorentina, quattro a Genova e voci su quattro casi al Milan. Ci sono infatti rumors su casi rossoneri non negativi ai test sierologici ma il club non ha confermato.