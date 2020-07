Corriere dello Sport:” Oggi Lippi torna in nazionale!”

Marcello Lippi potrebbe ritornare in Nazionale. Ovviamente non al posto di Roberto Mancini, autore di un ottimo lavoro sulla panchina azzurra, bensì da Direttore Tecnico. Secondo quanto reso noto da Il Corriere dello Sport, oggi a Roma è previsto un incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Un ritorno di fiamma, dopo il no forzato di quattro anni fa, quando l’ex CT azzurro dovette rinunciare alla carica a causa di presunti conflitti d’interesse con il figlio procuratore Davide.

Da registrare, intanto, l’inserimento di Patrizia Panico come assistente nello staff dell’under 21. Resta invariato il suo ruolo di selezionatrice per l’under 15.