Corriere dello Sport:” Non solo registi nell’agenda di Giuntoli”

Il regista, ma non solo. Il Napoli lavora anche all’acquisto di esterni. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che alti o bassi conta poco, l’importante è che occupino le zone laterali di campo. In cima alla lista c’è Ricardo Rodriguez, terzino svizzero del Milan, allenato proprio da Gattuso in rossonero. Lo svizzero vive da separato in casa ma piace anche al Fenerbahce. Giuntoli monitora anche altri due profili. Si tratta di Bradaric del Lilla e Kolasinac dell’Arsenal che piace anche alla Roma.