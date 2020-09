Corriere dello Sport:” Non più Under, il Napoli propone un nuovo scambio alla Roma per Milik!”

E’ da settimane che in Italia tiene banco il valzer degli attaccanti. La musica deve ancora partire, i protagonisti sono lì in sala, in attesa di muoversi. Arkadiusz Milik e Cengiz Under, il fulcro della trattativa tra Napoli e Roma, sarebbero pronti a scambiarsi la maglietta, ma la trattativa vive una fase di stallo, anche perché Edin Dzeko (e Luis Suarez) per la Juventus non si sono ancora espressi.

ALTRA RICHIESTA – Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto prima 20 milioni e poi 15 come conguaglio economico per procedere con lo scambio, ma la Roma vorrebbe inserire il Primavera Edoardo Bove nell’affare. Da Castel Volturno – si legge – sarebbe però arrivata una controproposta: perché non ci date Jordan Veretout e gli extra li aggiungiamo noi? La risposta da Trigoria è però stata molto fredda: il centrocampista ex Fiorentina non si tocca.