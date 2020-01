Corriere dello Sport:” Napoli errare è umano ma perseverare è….”

Antonio Giordano del Corriere dello Sport analizza la questione rinnovi di due giocatori del Napoli

“Errare è umano: ma ora diabolicamente, all’orizzonte, ci sono ombre che si allungano e paure che s’allargano. Giugno 2021 mi sembrerà lontano e invece, calcisticamente, è (quasi) un battito di ciglia, non si farà neanche a tempo a rimettere il pallone al centro del campo e rinasceranno nuovi pensieri da domare, in fretta, rapidamente, prima che sia colpevolmente troppo tardi. Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik non sono dettagli all’interno del Progetto, sono (ancora) ragazzi ai quali, a ventisei anni al termine di questa stagione e a ventisette tra diciotto mesi, cioé quando andrebbero in scadenza, si può persino promettere la luna, come farebbe chiunque abbia un’idea persino elementare di calcio. Il pericolo, insomma, è nell’aria, i rinnovi sono spine che rischiano di ina­larsi nella carne, ed è già successo, ed il Napoli vuole evitare di ritrovarsi a lottare ancora disperatamente: con Zielinski e con Milik si tratta ad oltranza, tentando di evitare d’incagliarsi intorno alle clausole, inseguendo quel compromesso che in casi del genere serve per starsene ancora assieme e possibilmente a lungo. E si discute anche Maksimovic e con Luperto, che stanno entrambi un pezzo avanti, prossimi al tweet che in genere annuncia la ­firma del rinnovo (­no al 2024).”