Corriere dello Sport:” Napoli-Boga, amore reciproco!”

Pressing convinto per l’esterno del Sassuolo, individuato dalla società come perfetto rinforzo sulle corsie laterali d’attacco. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che è pronta l’offerta: 25 milioni più Tutino oppure Ounas. Una delle due contropartite che il Sassuolo dovrà scegliere. L’esterno sa che il Napoli, per la sua carriera, sarebbe una grossa opportunità. In alternativa c’è sempre Under della Roma.