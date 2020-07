Corriere dello Sport:” Napoli a caccia di altro giocatore del Lille”

La trattativa tra Napoli e Lille per Victor Osimhen è andata oltre. I due club, secondo quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno dialogato anche del futuro di un altro calciatore: Gabriel Magalhaes, individuato dal Napoli come erede di Kalidou Koulibaly in caso di partenza di quest’ultimo. De Laurentiis e il presidente francese Lopez hanno stilato una sorta di patto per il futuro e all’interno dell’affare potrebbe rientrare anche Adam Ounas.