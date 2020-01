Corriere dello Sport:” Lozano, l’emblema negativo del Napoli”

Lozano come emblema negativo della stagione calcistica del Napoli. Così scrive Pedullà sulle pagine interne del Corriere dello Sport di oggi. “Certo, ti vengono le traveggole se pensi che per il messicano volante hai investito 49 milioni e ora gioca dieci minuti quando va bene. La morale è quella classica di qualsiasi trattativa: l’investimento non rende subito, è il caso di pazientare, aspettare e magari soffrire un po’. Ma se quest’anticamera (rendi o non rendi?) diventasse un’abitudine, non avresti altro da fare che liberarti del cartellino la prossima estate – seminando in primavera – confidando in un amatore che non ti faccia fare un bagno. L’esempio è Pedro: non è costato 49 ma 11 più bonus, la Fiorentina ha recuperato quei soldi con gli interessi spedendolo al Flamengo. Chi potrebbe agire allo stesso modo con Lozano? È ancora presto ma abbiamo mezzo indizio che potrebbe diventare un quarto di prova: Carlo Ancelotti nella sua freschissima e ambiziosa avventura, vedi Liverpool e rinasci, in casa Everton.