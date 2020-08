Corriere dello Sport:” Lo chiameremo Usianosimhen”

Diverte, il Napoli, nel primo test amichevole. E si diverte, Victor Osimhen, che Gattuso manda in campo nei secondi 45 minuti del triangolare, scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che il nigeriano conferma la sua potenzialità offensiva: “Negli spazi aperti è davvero un incubo per gli avversari. Il suo esordio in maglia azzurra è subito un’apoteosi: una tripletta ai dilettanti de L’Aquila, accompagnata dai boati della gente. E poi, le conferme, di Insigne e Mertens e le difficoltà evidenziate da Arek Milik, che ha risposto infastidito ai fischi del pubblico”.

Ed ancora su Osimhen: “E’ una furia, impiega appena 8 minuti per rifilare la sua tripletta agli sventurati avversari. La potenza del suo scatto è devastante, non lascia scampo ai due difensori de L’Aquila che provano a rallentarne la ripartenza”. Per quanto riguarda l’atteggiamento tattico il quotidiano non ha dubbi: “La squadra ha già una sua fisionomia, dal punto di vista tattico e delle scelte. Sarà un Napoli offensivo, che punterà sulla qualità e sulla velocità dei suoi attaccanti”.