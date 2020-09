Corriere dello Sport:” Il Napoli tenta il colpo in casa Lazio”

Ancora tutto da definire il futuro di Francesco Acerbi alla Lazio. Il rinnovo è in stand-by. il difensore ha chiesto 3.5 milioni a stagione per rinnovare, la proposta è ferma a 2.8 e non aumenterà. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Lotito per cederlo chiede 25 milioni. Su di lui ci sono Inter e Napoli, tentazioni che – si legge – possono aver influito sull’umore del giocatore e sullo sviluppo della trattativa. Presto tra le parti ci sarà un incontro.