Corriere dello Sport:”Il Napoli sul mercato è prigioniero di Ghoulam”

Il Napoli prigioniero di Gholuam.E’ quello che fa capire il Corriere dello Sport di oggi nelle pagine interne Ecco cosa scrive Antonio Giordano:

“C’è posto per lui: largo, a sinistra, in quel buco che s’è aperto dal primo novembre del 2017 e che non è mai stato più riempito, perché Ghoulam ha rappresentato uno stato dell’animo. Ma ora che le scelte sono state fatte, che all’algerino è stato chiesto di potersi (eventualmente) ritrovare altrove, al Watford o dove potesse spuntare una opportunità, il forcing prosegue e Kostas Tsimikas (24 a maggio) attende. Il lavoro «sporco», quello iniziale, s’è concluso, ognuno sa quello che c’è da sapere e l’Olympiacos è consapevole del desiderio del Napoli di provarci, magari aspettando che qualcosa succeda proprio su quella stessa fascia. Ma anche se Ghoulam dovesse decidere, sino al 31 gennaio, di restare. Tsimikas resta sempre in attesa e resterebbe un’opzione gradita. Il rischio, in situazioni del genere, è rappresentato dalla concorrenza silenziosa che naviga lecitamente nell’ ombra: Tsimikas è stato più vicino al Napoli di quanto si possa sospettare, poi l’inevitabile tentennamento e il «pericolo» ora assai concreto di non poter giocare la Champions ha avuto lo stesso eff etto d’una doccia gelata sui fogli di carta già pronti. Ma non è finita, perché tempo a disposizione ancora ce n’é: il Napoli ha chiesto pazienza all’Olympiacos ed Tsimikas, avendo percezione dell’irruzione dell’Arsenal. Però va valutata la posizione di Ghoulam, la possibilità di cederlo, e poi agire.”