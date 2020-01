Corriere dello Sport:” Il Napoli regala cioccolatini Perugia ai tifosi”

Il Napoli regala praticamente la partita di Coppa Italia contro il Perugia E’ ciò che scrive Giordano sulle pagine interne del Corriere dello Sport di oggi

Napoli-Perugia di Coppa Italia (martedì 14, alle ore 15), è un’occasione, certo capita infrasettimanale e a un orario poco invitante, ma almeno val la pena di provarci, abbassando, anzi quasi azzerando, il prezzo d’ingresso, attraverso una proposta «indecente» da combinare con la successiva sfida con la Fiorentina: 2 euro, si direbbe un’ offertona che neanche con i saldi, per andarsene al San Paolo, vivere un pomeriggio diverso nel match con gli umbri, a patto e condizione (e ci mancherebbe) di acquistare pure il biglietto dello stesso settore per il «braccio di ferro» con i viola. E per chi è abbonato, chiaramente, identica opportunità. Napoli-Perugia costerebbe, se abbinata a Napoli-Fiorentina, l’equivalente di due caffè, poco più di un cappuccino: è un calcio alla noia o la disaffezione, il distacco, la freddezza a cui tirare un calcio