Corriere dello Sport:” Il Napoli adesso ha un leader a centrocampo”

Dopo tanto patire il Napoli ha trovato il suo leader a centrocampo. Il suo nome è una garanzia di vittoria.Si chiama Diego e di cognome fa Demme.

La sua professione è quella di smistare e rubare palloni.Il suo obbiettivo quello di girare il film più bello della sua vota a Napoli e rinverdire i fasti di Ciccio Romano di cui è la fotocopia più forte fisicamente.

Ecco cosa scrive Antonio Giordano sulle pagine interne del Corriere dello Sport di oggi:

” Si fa in fretta a ritrovarsi etichette addosso, però la postura e anche la partita dicono che l’uomo abbia provato anche ad essere un leader: s’è preso il pallone e l’ha tenuto (quasi) sempre per sé e per i suoi, come raccontano le giocate (94) che l’hanno indicato come il più attivo di quella notte un po’ pazza. La sua parte, sulla scena, è stata alterata immediatamente, non è la stessa cosa giocare a tre o a due, e quando Hysaj ha deciso di rimodellare Napoli-Lazio, Demme s’è calato in una nuova particina, lui e Zielinski assieme, senza più Lobotka a destra, con Callejon e Insigne 3 Palloni intercettati Tra le file partenopee è stato quello che ha intercettato più palloni (3), e ha registrato nove duelli nell’arco della partita. Ha inoltre fatto soltanto tre falli di gioco sanciti dall’arbitro Massa. 71 94 Passaggi riusciti Demme è stato il giocatore in campo del Napoli con più passaggi riusciti (71), in totale nel match ne ha fatti di più solo Acerbi (72). Lo stesso Demme è il giocatore del Napoli che con la Lazio ha effettuato più cross. Palloni giocati Il centrocampista tedesco è il calciatore che nella partita di Coppa Italia contro la Lazio ha giocato più palloni di tutti: ben 94. la capolista della Bundesliga, la candidata autentica per strappare lo scettro alla «tirannia» del Bayern, da sacrificare per assecondare i propri sogni e quello del papà, emigrato in Germania troppo giovane ma quanto basta per non dimenticare l’Italia. A ognuno il suo e Demme s’è staccato da quella favola e se n’è costruita una tutta sua, sistemandosi praticamente al fianco di Gattuso, il poster della propria adolescenza, per scoprire un altro calcio, un altro mondo, praticamente il suo