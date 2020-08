Corriere dello Sport :” Il Barcellona già pensa a Lisbona!”

Setien potrà anche contare su un “reparto offensivo da sogno”, come da lui stesso sottolineato in conferenza stampa, ma non può stare troppo tranquillo per questa sera. Il Corriere dello Sport sottolinea che il tecnico ha a disposizione 13 giocatori della prima squadra, a cui ha aggiunto 9 elementi della cantera. C’è da preoccuparsi – si legge – soprattutto se ti giochi la conferma sulla panchina del Barcellona dopo aver perso il campionato, anche se in merito all’esclusione di Dembelé sembra già proiettato ai quarti: “Non vale la pena rischiarlo, a partire dalla prossima settimana quando andremo in Portogallo verrà sicuramente con noi e lo valuteremo”. La frase – si legge – non è piaciuta ai tifosi del Napoli.