Corriere dello Sport:” Ha vinto DeLa. Nasce il nuovo canale del calcio!”dela

“Sì al piano di ADL! Un Canale a tutta Lega” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pranzo tra presidenti, ieri, per la gestione in autonomia dei diritti televisivi. In alto la Juve che batte la Lazio e ipoteca lo scudetto, in basso la notizia del Pallone d’Oro che quest’anno non verrà assegnato.