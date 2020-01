Corriere dello Sport:” Giuntoli si affida a Giulietta per rinforzare il Napoli”

L’asse Napoli-Verona è in atto . E’ ciò che ci riporta il Corriere dello sport di oggi

“E’ da un po’ che Tony D’Amico e Cristiano Giuntoli hanno cominciato a chiacchierare, l’ultima volta è successo per gli auguri di Natale, che i diesse si sono scambiati al telefono, infarcendo la telefonata di divagazioni su Amrabat e Rrhamani, divenuti gli obiettivi di Amrabat-Rrhamani, asse con il Verona una rifondazione che dovrebbe avvenire a tutto campo: ipotesi percorribili, anche sul breve, perché gli aggiornamenti sono stati fissati per la seconda decade di gennaio, quando il Napoli pensa (e spera) di aver risolto i suoi problemi esistenziali attuali. . Il lavoro, insomma, è stato portato avanti e, come si dice in casi del genere, vanno limati i dettagli o trovato quella convergenza che consenta di arrivare alle firme: il Napoli è seriamente intenzionato a concludere per Sofyan Amrabat,……Ad Amrabat, va aggiunto Amir Kadri Rrahmani (26 a febbraio), un po’ esterno e un po’ centrale, volendo entrambe le cose, albanese con cittadinanza kosovara che ha un fisico da metter paura e sul quale lo scouting si è esposto, con relazioni positive: qui va scovata la cifra giusta per far vacillare il Verona, ma se gli affari diventano due allora tutto sembra possa naturalmente spingere ad un accordo. In realtà, c’è anche Marash Kumbulla nell’elenco di Giuntoli, un centrale di un metro e novanta e soprattutto di diciannove anni (