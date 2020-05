Corriere dello Sport:” Gattuso scende in campo per Ciruzzo”

L’Inter continua a fare pressione su Dries Mertens per convincerlo a cambiare casacca nel corso della prossima finestra di mercato. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, oltre all’amico Romelu Lukaku, anche Antonio Conte avrebbe telefonato all’attaccante del Napoli, al pari di Franck Lampard che invece spinge per portarlo al Chelsea. Ma tra due allenatori che lo vorrebbero, c’è uno che più di tutti lo corteggia. Non per acquistarlo, ma per indurlo a non svestirsi d’azzurro.

CI PROVA RINO – E’ Rino Gattuso a scendere in campo in prima persona per sedurre Mertens e prova a convincerlo a rifiutare il biennale da 5 milioni a stagione con opzione per il terzo anno che gli propone l’Inter. L’allenaotre azzurro gli dimostra la sua stima quotidianamente e lo stesso fa il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. E’ ipotizzabile – si legge sul quotidiano romano – che sarà il presidente Aurelio De Laurentiis a dire l’ultima parola, dopo un altro colloquio, stavolta decisivo, da dentro o fuori.