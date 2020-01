Corriere dello Sport:” Gattuso – Juve, una storia infinita”

Gattuso e la Juve una storia infinita.Così scrive Zara sulle pagine interne del Corriere dello Sport di oggi

C’è la Juve all’inizio della storia di Rino Gattuso non ancora Ringhio, sbarbatello di grande tigna che si sta mettendo in luce nella Salernitana, in Serie B. Ventuno anni fa, declinava il ‘900: il ragazzo di Corigliano Calabro era appena tornato dall’esperienza con i Rangers Glasgow, la Salernitana l’aveva riportato in Italia pagandolo 9 miliardi di lire. C’è una telefonata di Luciano Moggi – all’epoca padre padrone del mercato bianconero e non solo – direttamente al ragazzo: vieni a giocare da noi. Gattuso ne parla con il ds dei campani Ruben Buriani ma questo gli fa: Rino, c’è il Milan, abbiamo già trovato un accordo con Braida. La Juventus – per il milanista Gattuso – è stata per oltre un decennio l’avversaria con cui contendersi lo scudetto. Temuta, rispettata, mai avversata però: tanto che nel 2008 – con il Milan ormai fuori dai giochi – Gattuso ebbe a dire che avrebbe preferito vedere lo scudetto sulle maglie della Juve anziché su quelle dell’Inter. Contro la Juve Gattuso da giocatore ha vinto una Champions (2003, Manchester, Ringhio ricorderà quella fi nale come una delle partite più ben giocate della sua carriera), ha perso uno scudetto al fotofinish (2005) e – soprattutto – ne ha vinto un altro (2011) segnando il gol decisivo al suo amico Gigi Buffon in un Juventus-Milan 0-1. Impresa epocale, quella; grazie anche alla «papera di Buffon. Rino fu molto onesto, come al solito: «Ho tirato una ciofeca, non so nemmeno io come ha fatto a entrare in porta». Per «ciofeca» si intende una bevanda cattiva (Totò in più di un fi lm esclama: «Questo caffè è una ciofeca»), poi il significa to si è esteso a tutto ciò che fa schifo. Sarà quello l’unico gol segnato alla Juventus nelle 24 sfide incrociate da giocatore: 9 volte ha vinto Ringhio, 7 i pareggi e 10 le sconfitte. Da allenatore ha perso una finale di Supercoppa a Gedda, acuto di Cristiano Ronaldo e tanti saluti; e una Coppa Italia, 4-0 all’Olimpico, una prova di forza che lo mise al tappeto. Gattuso e la Juventus sono legati anche da un matrimonio, visto che Rino ha sposato Monica un lunedì di metà dicembre del 2004, a pochi giorni da una sfida contro i bianconeri. In realtà c’è stato un momento – ad aprile 2019 – che il nome di Ringhio era stato accostato alla panchina bianconera. Erano i tempi dell’eliminazione della Juve in versione Champions per mano dell’Ajax, Allegri era già un ex. In un blog di tifosi juventini circolò anche un sondaggio: «Come vedreste Gattuso alla Juve?», e insomma, non andò neanche così male, succede così con gli avversari che si rispettano. Anni prima – in veste di calciatore – Ringhio aveva però precisato: «Non andrei mai alla Juventus e all’Inter: per l’amore che ho per il Milan e per i suoi colori. Non mi vogliono loro e non ci andrei io». Ringhio ha un tabù da sfatare. Da allenatore contro la Vecchia Signora gli è andata sempre male: 5 sconfitte su 5 sfide, lui sempre sulla panchina del Milan, tre partite di campionato e le due finali, Coppa Italia e Supercoppa italiana.