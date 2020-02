Corriere dello Sport:” Gattuso ha ritrovato una stella”

Lorenzo Insigne è rinato con Gennaro Gattuso in panchina, ha ripreso per mano il Napoli e adesso il suo futuro sembra più tinto d’azzurro che mai. Secondo il Corriere dello Sport, la volontà del numero 24 di Frattamaggiore è più chiara che mai: rinnovare il suo contratto, che scade nel 2022, per essere sempre più il fulcro della squadra che sta nascendo e crescendo con il marchio Gattuso”