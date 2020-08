Corriere dello Sport:” Ecco chi può essere il sostituto di Callejon!”

Sarà Cengiz Under l’erede di Callejon? Pare questa la squadra scelta dal Napoli secondo le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport che scrive: “L’erede di Callejon, ha le sembianze di Cengiz Ünder (23 appena compiuti) mentre a sinistra, dove può sfumare la possibilità di arrivare al greco Tsimikas (24), segnalato vicino al Liverpool, è spuntato lo spagnolo Sergio Reguilon, esterno mancino che il Real Madrid ha concesso in prestito a Siviglia e protagonista in questa Europa League che sta entrando nel vivo”.