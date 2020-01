Corriere dello Sport:” Ecco a voi le stelle cadenti del Napoli”

Antonio Giordano sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi focalizza la sua attenzione sulla trasformazioni di tre giocatori del Napoli.Ecco cosa scrive

Fabian Ruiz s’è ritrovato da fenomeno spagnolo e internazionale a capro espiatorio d’una involuzione collettiva della quale è diventato il simbolo: in tre mesi, quel talento – un enfant- prodige – s’è trasformato in reietto e porta in sé anche limiti che non gli appartengono, perché tra le tante cose che sa fare non rientra la capacità di organizzare un centrocampo a tre. Non ce l’ha dentro, non ha la visione periferica per interpretare, né la cadenza per illuminare dal basso: è nato mezzala, è diventato interno, sa essere incursore e si è adattato, anche bene, nella mediana a due: ma gli manca la capacità di schermare, non sa offrire senso di protezione, quello che Allan garantisce ma sottraendo alla manovra la sua esuberanza.. E anche Manolas s’è eclissato, nonostante quella faccia da duro: la combinazione con Koulibaly non ha prodotti esaltanti serate e però poi s’è perduto anche da solo, in un episodio – uno clamoroso – e nel contesto d’una partita sporca per tutti là dietro, per Di Lorenzo, ingegnatosi da centrale dall’inizio, e per Meret, che resta un fenomeno e lo aveva pure dimostrato e che però ha opposto i guanti per parare un missile al quale ha lasciato anche le gambe spalancate.Ma intorno c’è un gelo che annienta, un’impazienza che soffoca: Lozano si porta anche appresso il peso di essere l’acquisto più costoso della storia, ha offerto un guizzo a Torino, una rasoiata al Salisburgo e un tap in al Milan. Poi è rimasto sospeso tra la panchina e la speranza di dimostrare chi sia, cosa ci sia nel proprio DNA , come e perché sia arrivato in Italia, a Napoli, per sentirsi realizzato.