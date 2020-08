Corriere dello Sport:” E’ l’ultima settimana da napoletano per Koulibaly?”

Settimana decisiva, questa, per il trasferimento in Premier League di Kalidou Koulibaly. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Manchester City è arrivato a offrire 70 milioni, bonus compresi, ma De Laurentiis continua a chiedere di più perché non vorrebbe allontanarsi di troppo dalla richiesta iniziale di 90 milioni di euro. Giorni caldi, questi, perché lunedì comincia il ritiro e Koulibaly potrebbe salutare anche prima. Dipenderà dalla prossima offerta dei Citizens.