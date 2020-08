Corriere dello Sport:” E’ il giorno di Osimhen”

“Tutta Napoli prepara l’abbraccio a Osimhen“. È questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli in prima pagina: “Al San Paolo raduno a porte chiuse con il colpo più importante della storia del club. E con il nigeriano Gattuso cambierà modulo”, si legge in taglio alto. In primo piano la querelle Inter-Conte: “L’Inter spinge Conte fuori”.