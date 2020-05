Corriere dello Sport:” Domani si gioca sui canali Sky!”

Sessantasei giorni dopo torna una partita in diretta. Su Sky Sport l’ultima era stata Sassuolo-Brescia, il posticipo di lunedì 9 marzo. E si ricomincia domani due mesi dopo il lockdown per la pandemia da Covid-19. La Bundes è un appuntamento della tradizione Sky almeno dal 2003-204, tranne una parentesi triennale su Fox Sports. Il calcio tedesco, dunque, riapre bottega per primo e lo fa con il derby della Ruhr Borussia Dortmund-Schalke 04. E già da stasera (ore 20.45) speciale “Remix” su Sky Sport Football con le sfide più significativi degli ultimi 10 anni. Tutta la ripartenza – che poi è la ventiseiesima giornata – tra domani e domenica sarà live anche grazie a “Diretta Gol”. Poi studi pre e post partita con lo “Sky Tech” e la realtà aumentata per valorizzare al meglio i gol e le azioni più belle, proiezione su maxischermi di grafiche dedicate ai top player della Bundesliga.