Corriere dello Sport:” Demme e la febbre del goal”

Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi scrive di Demme:

“Anche in campo riesce a coniugare molto bene i due elementi: ragiona, con ottimi tempi di reazione, e quando c’è da mettere gamba, piede e corpo non si tira indietro mai. Altroché. La semplicità delle sue giocate, dicevamo, ha colpito all’ istante, ma non in senso negativo: il calcio si fonda su principi semplici e soprattutto bisogna essere bravi a semplificare la vita della squadra. E a farla girare: ecco, lui è già diventato il riferimento dei compagni anche in virtù di una personalità spiccata e di una notevole capacità di sacrificio. L’ultimo esempio? Proprio in occasione della trasferta di Marassi con la Samp: domenica ha viaggiato da solo per un attacco influenzale violentissimo, quasi in quarantena, eppure lunedì è riuscito comunque a giocare. Mezzo miracolo dello staff medico che lo ha rimesso in piedi a tempo di record e mezzo miracolo di Diego: risultato, il gol del 3-2 entrando al 15′ della ripresa. Quello che ha spianato la strada verso la terza vittoria consecutiva. Il Napoli, in questo momento, non può fare a meno di lui: e Demme vuole che diventi la normalità. Come da copione.