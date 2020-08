Corriere dello Sport:” Dalla Russia il nome nuovo scelto da Giuntoli”

Quello del terzino sinistro è uno dei ruoli che in casa Napoli dovrà essere riprogrammato, vista la più che possibile partenza di Faouzi Ghoulam, con Mario Rui che ha appena rinnovato ma al quale andrà affiancato un altro elemento, magari giovane al quale lo stesso portoghese potrebbe fare da chioccia.

Secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, il nome nuovo per la corsia mancina sarebbe quello di Vitalij Mykolenko (21), terzino della Dinamo Kiev e della nazionale ucraina: giovane talento dalla “postura elegante e corsa accattivane”, Mykolenko è il nome che sembra al momento concorrere insieme a Reguilon per affiancare Mario Rui. Il cartellino – si legge – al momento si attesta intorno ai 10 mln, ed ecco che il Napoli ci starebbe pensando seriamente per regalare un nuovo rinforzo a Rino Gattuso.