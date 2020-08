Corriere dello Sport:” Arrivata l’offerta per Koulibaly “

Questione centrale in casa Napoli resta quella legata alla cessione di Kalidou Koulibaly, che nei piani di De Laurentiis dovrebbe portare nelle casse del club una cifra vicina ai 90 milioni. A trattare dell’argomento è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così della trattativa col Manchester City orchestrata dall’agente del difensore, Fali Ramadani.

“Chissà se l’eliminazione dalla Champions spingerà il City a fare in fretta e a dare nuovo impulso alla trattativa per Koulibaly: Fali Ramadani, che sta dentro (incidentalmente) ad una serie di interessi del mercato del Napoli ha presentato il 6 agosto la proposta del Manchester di Guardiola, non ancora soddisfacente per De Laurentiis, che va oltre i settanta milioni bonus compresi”.