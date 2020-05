Sorrento non si arrende al CV19 ed inizia la dura ripresa

Il popolo di Sorrento non si arrende e cerca con le proprie forze di riprendersi dalla terribile pandemia.

Infatti, come si vede da queste immagini, incomincia a preparare la stagione balneare pur sapendo che rispetto agli anni scorsi sarà molto difficile da portare avanti.

In questi scatti si vede come i primi e antichi stabilimenti balneari della città più bella del mondo dove è facile innamorarsi si stanno adoperando per rispettare le norme di distanziamento sociale imposte dal governo Conte sotto il consiglio della commissione tecnico scientifica istituita dal ministro Speranza.

Sorrento che quest’anno subirà un netto cale di affluenze turistiche a causa della grave pandemia che ha afflitto l’umanità intera cerca nella speranza e nel coraggio una ragion di vita. Il popolo sorrentino seppur conscio del difficile momento non si abbatte anzi risponde presenta alla lotta della sopravvivenza. Ora sarà compito delle istituzioni cercare di facilitare la ripresa della città immortalata da De Curtis nella famosa canzone ” Torna a Surriento ” e da Lucio Dalla nella famosa canzone ” Caruso”, composta in omaggio al famoso tenore napoletano che visse gli ultimi istanti della propria vita nella gloriosa e stupenda città della costiera.