Corriere della Sera:” Stadi chiusi. Conte così ha deciso!”

A partire da lunedì’ 7 settembre, fino al 30 settembre dovrebbe entrare in vigore il nuovo DPCM. Il sito del Corriere della Sera riporta i principali contenuti del decreto: mascherine obbligatorie al chiuso e nei luoghi aperti dove non si può mantenere il distanziamento, divieto di assembramento, limite di capienza per i trasporti pubblici fissato all’80 per cento. Nel testo, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà confermata la chiusura degli impianti sportivi al pubblico: doccia gelata per il mondo del calcio, che sperava nella riapertura degli stadi. Solo le eventuali aperture da parte delle singole regioni potranno cambiare le cose.