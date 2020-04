Corriere della Sera:” I nuovi dati utili per una lenta ripresa?”

Potrebbe esserci piano piano la svolta nella regione in Campania. E’ la notizia che ci riporta il Corriere della Sera oggi

II Il trend dell’epidemia si mantiene quasi dentro la soglia di sicurezza dei 50 contagiati al giorno. E se si confermerà tale, è probabile che già per il prossimo fine settimana il presidente della Regione Vincenzo De Luca svincoli le attività di consegna a domicilio dei cibi precotti. La voce circola insistente, nelle ultime ore, all’interno dell’unità di crisi regionale, alla vista dei dati più che incoraggianti sulla diffusione. Ed a confermarla è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il quale, nel corso di una conversazione telefonica con De Luca, ha chiesto e ottenuto l’impegno del governatore a sbloccare quanto prima l’attività di delivery. Del resto a Napoli, fino all’altro ieri, non sono stati rilevati contagi, così come nelle province di Avellino e Benevento. Ad Ariano Irpino è stata prorogata di 48 ore la zona rossa per dotare la popolazione di mascherine.