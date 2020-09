Corriere del Mezzogiorno:”Maran vuole due giocatori azzurri!”

Il Napoli pensa alle cessioni, come ribadito anche da Aurelio De Laurentiis. Il patron ha chiarito che serve sfoltire la rosa e capire quali giocatori faranno comodo al Napoli nella stagione che è ormai alle porte. A tal proposito, come scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il club sta lavorando per le cessioni di Amin Younes e Sebastiano Luperto. Secondo il quotidiano ‘è caldo l’asse con il Genoa che vuole Younes e Luperto’, finiti dunque nel mirino di Preziosi per rinforzare la squadra del nuovo tecnico Maran.