Corriere del Mezzogiorno:”C’è armonia in attacco!”

“Qualcosa di diverso si è visto subito, il passaggio di testimone dal «vecchio» al «nuovo» Napoli sta idealmente nell’avvicendamento tra Milik (prima partita contro il Castel di Sangro) e Osimhen (quella contro l’Aquila)”, scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno, raccontando che Gattuso ha la consapevolezza che i suoi iniziano a muoversi in maniera diversa e, soprattutto, iniziano finalmente a intendersi con Osimhen che offre soluzioni diverse:

“Con Osimhen il Napoli verticalizza, si guarda, si cerca. Si prodiga. Il campo è ampio e va bene che il triangolare non ha valore ma lascia tracce del lavoro (nuovo) che gli azzurri stanno svolgendo in ritiro.

Lozano per Osimhen, Lozano per Insigne, Victor per Mertens in una girandola di assist e gol, che regala emozioni forti e anche tanti sorrisi. Stavolta il «nuovo» non spaventa, piuttosto incoraggia gli uni con gli altri. Induce chi c’era già al sacrificio per l’integrazione di chi è appena arrivato. […]

Napoli va a valanga sull’onda dell’entusiasmo e della voglia di costruire un insieme, un nuovo insieme che dia l’idea della squadra che vuole indossare l’abito diverso, vuole migliorarsi alla ricerca di un nuovo equilibrio. Dunque, non sono i venti gol a fare impressione ma l’inizio di una sintonia“.