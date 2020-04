Corriere del Mezzogiorno:” Una speranza di vita viene da Napoli”

Dal Cardarelli di Napoli una piccola speranza in questo dramma umano che è il Covid- La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno

Una piccola grande speranza in tempi di coronavirus. Dopo tanti morti un nato. Un miracolo che si è verificato la scorsa notte al Policlinico Federico II dove ha visto la luce il primo bimbo di madre covid positiva, un parto avvenuto in tutta sicurezza grazie al percorso nascita voluto dal presidente della Regione Vincenzo De Luca proprio per le gestanti risultate positive al tampone. Il piccolo, 3,8 chili, sta bene ed è stato sottoposto a tampone, risultato poi negativo. Ricoverata al Policlinico Federico II, la madre non mostra particolari sintomi e le sue condizioni non destano al momento alcuna preoccupazione. «Sono felicissima – detto ai medici – la paura è stata grande». La donna, già monitorata telefonicamente nei giorni precedenti il parto, è stata accolta al triage (tenda 2); la gestione del caso è stata affidata ai professori Giuseppe Bifulco e Maria Vittoria Locci. Il percorso nascita sicuro, attrezzato per ogni evenienza, fa parte del Dipartimento Materno Infantile. Il reparto accoglie le future mamme positive.