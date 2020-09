Corriere del Mezzogiorno:’ Un nome nuovo per la fascia sinistra’

Napoli prova il colpo Emerson Palmieri per la corsia mancina della difesa. È questa la notizia che arriva dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che svela di un incontro previsto per la giornata di giovedì con alcuni intermediari per discutere l’eventuale passaggio al Napoli dell’ex laterale della Roma, ora al Chelsea.

“L’eventuale partenza di Ghoulam sbloccherebbe la ricerca di un esterno sinistro, il Napoli insiste per Emerson Palmieri del Chelsea in prestito con diritto di riscatto, giovedì è previsto un incontro con gli intermediari” scrive il quotidiano.