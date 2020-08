Corriere del Mezzogiorno:” Novità nello staff di Gattuso!”

Il mercato del Napoli quest’anno non ha riguardato soltanto i calciatori, ma ha abbracciato anche allenatori e dirigenti. Ci sono stati dei cambiamenti, infatti, nello staff di Rino Gattuso e anche negli uffici di Castel Volturno, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Dopo sette stagioni saluta il team manager Paolo De Matteis, al suo posto è già operativo l’ex Bari Matteo Scala. Ci sono dei cambi anche nello staff di Gattuso e in quello medico. Ringhio ritrova Valerio Fiori, il suo preparatore dei portieri durante l’avventura al Milan che prende il posto di Alessandro Nista che saluta il Napoli dopo cinque annate. C’è un cambio anche nell’équipe dei fisioterapisti: Massimo Buono si trasferisce al Benevento, nei mesi scorsi è stato promosso dalla Primavera Vincenzo Longobardi e lo staff medico si arricchisce con Pasquale Rescigno, fisioterapista e laureato anche in scienze motorie che si occuperà soprattutto del recupero degli infortunati”.