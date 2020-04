Corriere del Mezzogiorno:” La predisposizione genetica alla base dell’infezione da CV19!”

Il Corriere del Mezzogiorno riprende una notizia che il sito di persemprenapoli già aveva anticipato ieri. Dal CEINGE (Centro di biotecnologie avanzate) arrivano risposte sulla suscettibilità dei soggetti all’infezione al Covid 19: Ecco cosa scrive:

“Per ricercatori e medici è noto che l’infezione da SARSCoV-2 avviene a causa di un meccanismo molecolare nel quale il virus utilizza la proteina Ace2, codificata dall’omonimo gene, come recettore di ingresso nella cellula e la proteina Tmprss2, codificato dall ’ omonimo gene, per l’adescamento della proteina Spike, che determina il legame del virus con la cellula. I ricercatori del Ceinge di Napoli si sono soffermati sul gene Tmprss2 e hanno osservato che presenta una variante genetica che ha una frequenza molto più bassa nella popolazione del Sud-Est Asiatico rispetto a quella di Africani, Europei e Latini. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’analisi di un enorme database. Gli studiosi hanno esaminato le varianti genetiche di 141.456 soggetti sani appartenenti a 17 diverse popolazioni tra le quali Africani, Europei, Asiatici e Latini. I primi risultati di questo lavoro, pubblicati sulla rivista di preprint (prima della revisione degli scienziati) BioxRiV, dimostrano che la variante genetica di Tmprss2, gene responsabile dell’entrata del virus SARS-CoV-2 nelle cellule, è maggiormente frequente nelle popolazioni di Africa, Europa e Paesi latini. E non è tutto. Con grande sorpresa i ricercatori hanno anche osservato che tale variante genetica ha un ruolo funzionale nel polmone perché è in grado di alterare sia l ’espr essione del gene Tmprss2, che la generazione di un’isoforma di un altro gene, l’Mx1, conosciuto come inibitore dei processi replicativi di molti virus (da quello dell’ influenza, a quello causativo dell’epatite C).Gli ideatori dello studio, Mario Capasso (professore as- Investigatore genetico Mario Capasso sociato di Genetica medica alla Federico IIePrincipal Investigator del Ceinge), Roberta Russo (Biologa ricercatrice di Genetica medica della Federico II) e Immacolata Andolfo (Biologa ricercatrice),