Corriere del Mezzogiorno:” Già deciso il destino di Gaetano”

Ritorno alla Cremonese per Gianluca Gaetano, prima però un rinnovo da firmare con il Napoli fino al 2025. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla del futuro immediato del centrocampista classe 2000: “Il lavoro da fare è tanto, soprattutto in uscita, c’è l’accordo per il rinnovo di Gianluca Gaetano fino al 2025, domani la firma e poi il ritorno alla Cremonese in prestito” si legge sul quotidiano.