Corriere del Mezzogiorno:” Ecco la situazione infortunati”

Prosegue l’emergenza per Gennaro Gattuso. Il tecnico non può contare su elementi come Maksimovic, Koulibaly e Mertens e lo stesso accadrà martedì nel match da dentro o fuori contro la Lazio. Ieri i due centrali hanno svolto terapie e lavoro in palestra e – riferisce il Corriere del Mezzogiorno – dovrebbero rientrare contro la Juventus mentre Mertens, invece, potrebbe essere disponibile almeno a gara in corso contro la Lazio