Con l’arrivo eventuale di Politano, che gioca sulla corsia destra, Lozano si sposterebbe a sinistra, come alternativa a Insigne. Nel gioco delle coppie tanto caro a Gattuso, questo è lo scenario proposto dal Corriere del Mezzogiorno. Già a centrocampo il Napoli ha acquistato Demme e Lobotka per completare il puzzle delle coppie. L’allenatore azzurro vuole due giocatori per ruolo per avere ampia scelta ma, soprattutto, per alimentare di concorrenza gli allenamenti. Ognuno dovrà dare il massimo per meritarsi, ogni volta, il posto da titolare.

