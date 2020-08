Corriere del Mezzogiorno:” E’ previsto il rinnovo di Hysaj dopo ferragosto”

Elseid Hysaj, dopo un periodo difficile sotto la gestione Ancelotti, sembra aver ritrovato nuova linfa con l’arrivo di Gennaro Gattuso. Da quasi sicuro partente la scorsa estate, ora per il terzino albanese c’è aria di rinnovo, come riporta anche l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno: “Dopo il 20 agosto, a ridosso del ritiro di Castel di Sangro, è previsto un incontro con Mario Giuffredi, l’agente di Hysaj, per discutere del rinnovo, l’eventuale alternativa è Faraoni del Verona ma bisognerà cedere anche Malcuit”.