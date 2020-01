Corriere del Mezzogiorno:” Doppio colpo in mediana del Napoli?”

Corriere del Mezzogiorno:” Doppio colpo in mediano del Napoli?”

Il Napoli tenta il doppio colpo in mediana E’ ciò che ci riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi :

«Two is better che one»: la società di De Laurentiis per il centrocampo, il reparto che ha bisogno d’ossigeno dal mercato, sta lavorando su due profili. Lobotka vuole il Napoli, ha rifiutato il West Ham, chiesto di non giocare la sfida contro l’Osasuna e sui social durante la partita contro l’Inter ha dato altri indizi riguardo alla sua volontà d’indossare la maglia azzurra. Il suo entourage spinge per chiudere quanto prima ma le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo. Il Celta chiede 25 milioni, deve concedere il 25% della vendita al Nordsjaelland, il club da cui ha acquistato Lobotka nell’estate del 2017 a 5 milioni di euro. Il Napoli ha offerto 16 milioni più 2 di bonus, Si fa forte della volontà espressa dal calciatore, il Celta prende tempo anche perché sta cercando un sostituto .Il Napoli non vuole solo Lobotka, sta cercando anche un vertice basso più puro l’ha individuato in Germania nelle fila del Lipsia. Si tratta di Diego Demme, centrocampista classe ’91, quindi anche abbastanza esperto, che ha origini napoletane come dimostra il nome scelto in onore di Maradona dal papà Enzo. Il suo idolo da centrocampista è Gattuso che, se la trattativa andasse in porto, potrebbe essere il suo allenatore. Demme, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è gestito dalla scuderia di Fali Ramadani che in casa Napoli gestisce gli interessi di Koulibaly, Maksimovic e Malcuit, Giuntoli punta sui buoni rapporti con il suo entourage per convincere il Lipsia a cederlo per un’offerta che potrebbe oscillare intorno ai 17 milioni di euro.