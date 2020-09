Corriere del Mezzogiorno:” Dio perdona, Osimhen no!”

L’istinto killer di Victor Osimhen, titola nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno analizzando la prova del classe ’98 che contro il Teramo ha conquistato ancora la scena realizzando un’altra tripletta, concludendo il precampionato in terra abruzzese con sei reti, in media una ogni venti minuti giocati: “L’attaccante nigeriano ha capitalizzato il primo pallone toccato nell’area avversaria, sugli sviluppi di un corner ha corretto in porta una sponda di Lozano. Bisogna aspettare test più probanti ma la sensazione è che il Napoli con un investimento importante abbia portato a casa il bomber con il killer instinct che mancava per concretizzare la mole di gioco espressa. Osimhen ha travolto gli avversari anche nella ripresa, sfruttando prima una verticalizzazione di Younes e poi un pallone recuperato da Politano”