Corriere del Mezzoggiorno:” E’ febbre azzurra per Napoli-Inter”

Al San Paolo sono previsti più di 35 mila spettatori per la sfida di domani contro l’Inter. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui la vendita ha subito uno sprint importante. La Curva B è sold out, ma gli ottimi riscontri delle vendite si sono palesati anche per gli altri settori, Tribuna Posillipo e Distinti in primis. Il San Paolo deve tornare il fortino inespugnabile di un tempo.