Corbo: ” Barcellona val bene un sogno!”

Antonio Corbo nel suo editoriale sulle pagine della Repubblica così presenta la sfida stellare di stasera:

” Il calcio vende sogni, e il Napoli vola a Barcellona per comprarne uno. Prima Ancelotti con due sberle al Liverpool, 2-0 al San Paolo e 1-1 all’Anfield Road in un girone magnetico, poi Gattuso con lo smacco alla Juve in Coppa Italia: il Napoli sta per chiudere una stagione di drammi e di favole, rivolte e trionfi, di lunghi sospiri e brevi splendori. Si può ancora credere alle follie di anno bisesto che mette tutto sottosopra, anche le certezze? La prima: il divario che lo sborone Quique Setien attribuisce alla sfida di stasera tra i fantasmi di uno stadio con 99 mila posto vuoti. «Passa il Barcellona al 100 per 100» è l’inelegante oroscopo di un allenatore ancora scosso dalla vittoria del Real Madrid nella Liga. Turbato dalla instabilità del suo protettore e presidente Josep Maria Bartomeu. Segnato da questioni irrisolte tra il club e il suo miglior giocatore, Lionel Andrés Messi Cuccettini, 33 anni lo scorso 24 giugno, argentino cancellato da Maradona nell’arco di quattro decenni. Negli anni ’80 Diego trascina da solo con otto disoccupati l’Argentina in cima al mondo, Mexico ’86 lo incorona. Lionel è l’eterna delusione della sua Selección.

Tutti i valori di una analisi tecnica sono favorevoli al Barcellona. Ma lasciano spazio a qualche riflessione, su ambiente e psicologia. Uno stadio vuoto deprime chi dal Camp Nou trae la sua forza: quando la folla lo sostiene, quando lo ammonisce con il suo gelo. Gli spagnoli poi da sempre entrano nei quarti di Champions, per loro sono un viaggio normale, scontato, ripetitivo, come andare in vacanza d’estate a Ibiza o Formentera. In 94 anni il Napoli non ci è mai arrivato, e l’idea di una impresa lo eccita. Ci si mette anche il ricordo della partita di andata: 25 febbraio, 1-1 con il gol della vittoria che Callejon fallì nel finale di una partita intensa. Quel Napoli sembrava perfetto negli equilibri: stretto in difesa per bloccare le linee di passaggio a Messi, puntuale nel pressing alto, elastico nelle ripartenze. Basta non aver fretta, sistemarsi in campo, aspettare, quindi colpire