Collovati:” Osimhen? Ottimo ma aspettiamo!”

Collovati ha rilasciato un’intervista al Roma. In questa parte d’intervista, riportata nell’edizione odierna del Roma, si parla di Osimhen. Ecco cosa dice l’ex campione del mondo nel 1982.

Che colpo è stato Osimhen?

«Per me un ottimo acquisto. Ma sappiamo benissimo che ciò che conta è il campo. Mi viene da ridere quando si minimizza il lavoro fatto nelle amichevoli perché prima di tutto affrontare una squadra di Serie C non è sempre una passeggiata, è quel tipo di partite che nel periodo di precampionato non è scontato si facciano belle figure. Il fatto che abbia trovato due triplette è già secondo me un fattore molto positivo e lo dico per l’esperienza passata nelle preparazioni».