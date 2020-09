Collovati:” Koulibaly andava venduto prima!”

Fulvio Collovati, ex difensore Campione del Mondo con l’Italia a Spagna ’82, oggi affronta un tema molto delicato in casa Napoli, ovvero il reparto arretrato. Su tutti c’è il futuro di Koulibaly che è destinato ad essere azzurro Manchester City, però manca ancora la chiusura dell’affare tra il Napoli e gli inglesi. Tenere un Koulibaly già via con la testa non sarebbe l’ideale, come sottolinea Collovati, ma allo stesso tempo c’è da risistemare la difesa per il vuoto lasciato da un giocatore del genere.

Tra dieci giorni inizierà il campionato, però il mercato del Napoli è fermo. Può essere un fattore di disturbo per l’avvio di stagione?

«Questa situazione di stallo la vedo un po’ per tutte le squadre. Bisogna rendersi conto che il mercato sarà fino al 5 ottobre e ho la vaga impressione che le società giocheranno tutte (a partire dalla Juve fino a Inter e Napoli) le prime partite con gli organici attuali. È come una partita a poker, con acquisti e cessioni da valutare nel dettaglio. In questo momento non c’è una società che ha 50-100 milioni da spendere. Quindi prevedo che le mosse decisive di mercato verranno fatte l’ultima settimana».

Nel caso dovesse saltare la cessione di Koulibaly, come affronterà la sua annata a Napoli?

«Lo sto dicendo ormai da quattro mesi che Koulibaly è un giocatore con la testa altrove. Ha avuto problemi fisici, questo è certo. Però il Koulibaly che avevo conosciuto i primi anni, di caratura mondiale, evidentemente non c’è più. Lui aveva già staccato, con la testa era già allo step successivo della sua carriera. Già dissi che il Napoli doveva avere in preventivo l’idea di metterlo sul mercato e così è stato»