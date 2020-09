Collovati:” Il modulo? Dipende da chi giocherà!”

L’ex campione del Mondo, ora opinionista Fulvio Collovati ha rilasciato un’intervista al Roma.Intervista riportata nell’edizione odierna. Argomento di questo stralcio il modulo che Gattuso dovrà adottare quest’anno.

Che tipo di centrocampista può servire oggi al Napoli?

«Di centrocampisti centrali mi sembra già ne abbia. Forse cerca un esterno e non è un caso che stia seguendo Nandez del Cagliari. Forse con il tipo di gioco che fa Gattuso, alternando un play (che sia Demme o Lobotka) quello che cerca è un giocatore aggressivo, di fascia, proprio come Nandez». Il 4-2-3-1 rappresenta la soluzione tattica migliore per questo Napoli?

«Tutto dipende da chi giocherà. Può essere 4-2-3-1 o 4-3-3. Sarà molto in base alla punta centrale, che sia Mertens, Petagna oppure Osimhen. Proprio per lui è l’ideale questo modulo, dato che così va valorizzato».