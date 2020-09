Collovati:” Ecco cosa manca al Napoli”

Collovati individua il punto debole dei Napoli. Lo fa in un’intervista rilasciata al Roma e riportata nell’edizione odierna del giornale napoletano.

Cosa manca al Napoli?

«Dal punto di vista dell’organico nulla da dire, la squadra il Napoli ce l’ha. Mertens ha fatto anche gol in Nazionale, Fabián Ruiz gioca con la Spagna, per non parlare degli esterni. La squadra c’è, è competitiva. Bisogna lavorare sulla testa ed è ciò che sta facendo Gattuso per evitare cali di concentrazione. L’unica cosa da valutare è la zona centrale della difesa, perché con l’addio di Koulibaly è da vedere la tenuta difensiva».