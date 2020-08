Clément Lenglet:” Sto studiando Mertens!”

Abbiamo un piccolo vantaggio, anche se non troppo grande, quindi dovremo giocare una buona partita per qualificarci”, ha osato Clément Lenglet, cauto nonostante l’1-1 dell’andata. Dopo essersi ripreso dall’infortunio subito contro l’Alavés, il difensore centrale francese ha già iniziato a studiare Dries Mertens , centravanti del Napoli. “È molto veloce nei primi tre metri. Può muoversi bene intorno a te e gli piace correre dietro i difensori ed è letale vicino all’obiettivo”, ha detto Lenglet.

Il parto è stato vantaggioso per i bianchi, che hanno capovolto la classifica per ottenere il titolo. Ora dovranno superare il Bernabéu 1-2 contro City senza Sergio Ramos. A Pep Guardiola manca il suo Sergio, Agüero, che è stato operato a Barcellona. La città non è stata in grado di superare l’abissale differenza del Liverpool in punti, che avevano già avuto quando furono eliminati ad Anfield contro l’Atlético.