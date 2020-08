Caserta alla Juve Stabia: “Vi porterò sempre nel mio cuore!”

L’ex allenatore della Juve Stabia ha voluto salutare così il pubblico di Castellammare di Stabia ed i tifosi delle vespe.. Peccato che ha fatto ciò solo dopo una retrocessione di cui è il solo ed unico responsabile. Niente contro la persona che si è distinto per modi educati e tranquilli ma come allenatore non ha mai dato né alcun gioco né alcune motivazioni alla squadra soprattutto dopo la ripresa del campionato. Dopo il lockdown la Juve Stabia che aveva un vantaggio molto rassicurante ha perso tutte le partite restanti vincendone una. La colpa è stata solo sua e delle sue cervellotiche scelte come quella di giocare con Di Gennaro e Di Mariano e di avere escluso Mastalli nelle ultime sfide e di aver tolto Calvano nei momenti importanti. Sbagliata anche la preparazione atletica della squadra.

Ecco la sua lettera

“È il momento dei saluti. Dopo un silenzio durato alcuni giorni, mister Fabio Caserta (nella foto) ha pubblicato una lunga lettera sui propri profili social affidandole l’arduo compito di salutare Castellammare e la Juve Stabia dopo 8 anni e mezzo indimenticabili nel bene e nel male. Un idillio chiuso, purtroppo, con il dramma sportivo della retrocessione in serie C e il conseguente esonero. «Prima di scrivere ho voluto riflettere perché dentro di me c’era – si legge nella lettera –, e c’è ancora, tanta rabbia e tristezza per come si è conclusa la mia esperienza a Castellammare. Tutto è nato il 31 gennaio 2012, una data indimenticabile: ultimo giorno del calciomercato. Nulla lasciava presagire che la scelta di raggiungere la città delle acque avrebbe di colpo cambiato la mia quotidianità. Quel giorno ebbe inizio la storia con quella che poi sarebbe divenuta la mia famiglia per otto bellissimi anni. L’affetto che ho trovato in questa città mi ha immediatamente riempito il cuore di felicità, la gente di Castellammare mi ha trattato da sempre come un loro figlio e nei momenti belli, ma soprattutto nei miei momenti brutti e dolorosi, il tifo della Sud ed il calore del Menti mi hanno sempre indotto a dare il massimo sino all’ultimo giorno, nel bene e nel male. Quale professionista, prima come calciatore e poi come allenatore, probabilmente – anzi quasi sicuramente – ho commesso degli errori, ma nulla mi posso rimproverare sotto il profilo dell’impegno e dell’abnegazione. La seconda stagione da allenatore è stata fantastica!! Abbiamo compiuto un qualcosa che sotto certi aspetti è irripetibile, con una magnifica promozione in B nell’annata dei record. Anche quest’anno ce l’ho messa tutta: fino al lockdown la squadra navigava in acque tranquille tanto che qualcuno sognava traguardi inimmaginabili ad inizio stagione, ma poi l’arrivo della pandemia ha di fatto scombussolato i piani facendoci terminare la parte finale del campionato nel modo che tutti sappiamo. Di questo solo io so quanto sono dispiaciuto, e per gli errori commessi sul campo sono il primo ad esserne fortemente rammaricato, ma d’ altronde solo chi non fa non sbaglia. Ognuno di voi rimarrà sempre nel mio cuore e ogni domenica con il pensiero sarò sempre vicino a voi!! Vi lascio dicendo che è stato un onore per me vestire i colori gialloblù. Essere il vostro capitano è da ultimo il vostro condottiero”